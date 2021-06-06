Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер "детских выплат"

При рождении третьего и каждого следующего ребенка родители могут получить 150 тыс. грн.
Народные депутаты планируют увеличить размер финансовой помощи при рождении ребенка.
Правительственный законопроект № 5585 предусматривает увеличение выплат до 50 тыс. грн. Однако в ВР внесли альтернативный законопроект № 5585-1. Он предлагает выплачивать родителям сумму в зависимости от количества детей в семье:
- при рождении первого ребенка — 50 тыс. грн;
- второго ребенка — 100 тыс. грн;
- третьего и каждого следующего ребенка — 150 тыс. грн.
Помощь при рождении ребенка планируется выплачивать единовременно в фиксированной сумме и равными частями в течение 36 месяцев.
Единовременная сумма выплаты при рождении ребенка составляет:
- при рождении первого ребенка — 15 тыс. гривен;
- при рождении второго ребенка — 30 тыс. гривен;
- третьего и каждого следующего ребенка — 45 тыс. гривен.
Остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабмином.
Нардепы убеждены, что увеличение размера такой помощи позволит преодолеть негативную тенденцию уменьшения населения государства. Средства планируют выплачивать за счет детенизации рынка алкоголя в Украине.
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