Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер "детских выплат"

При рождении третьего и каждого следующего ребенка родители могут получить 150 тыс. грн.

Народные депутаты планируют увеличить размер финансовой помощи при рождении ребенка.

Правительственный законопроект № 5585 предусматривает увеличение выплат до 50 тыс. грн. Однако в ВР внесли альтернативный законопроект № 5585-1. Он предлагает выплачивать родителям сумму в зависимости от количества детей в семье:

при рождении первого ребенка — 50 тыс. грн;

второго ребенка — 100 тыс. грн;

третьего и каждого следующего ребенка — 150 тыс. грн.

Помощь при рождении ребенка планируется выплачивать единовременно в фиксированной сумме и равными частями в течение 36 месяцев.

Единовременная сумма выплаты при рождении ребенка составляет:

при рождении первого ребенка — 15 тыс. гривен;

при рождении второго ребенка — 30 тыс. гривен;

третьего и каждого следующего ребенка — 45 тыс. гривен.

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Остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабмином.

Нардепы убеждены, что увеличение размера такой помощи позволит преодолеть негативную тенденцию уменьшения населения государства. Средства планируют выплачивать за счет детенизации рынка алкоголя в Украине.

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