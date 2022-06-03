Не хотів здаватися: в Одесі чоловік підірвав гранату, є постраждалі

Не хотів здаватися: в Одесі чоловік підірвав гранату, є постраждалі

В Одесі чоловік під час затримання підірвав гранату, внаслідок чого постраждали троє оперативників внутрішньої безпеки поліції.

У зловмисника при собі було незаповнене посвідчення із зображенням герба Російської Федерації.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Правоохоронці встановили причетність 27-річного харків’янина та його 29-річної співмешканки - жительки Луганщини - до незаконних оборудок зі зброєю.

Побачивши поліцейських, чоловік спробував втекти. Однак коли оперативники внутрішньої безпеки поліції його схопили, він дістав з кишені гранату, яка здетонувала.

Від вибуху троє оперативників отримали поранення. З травмами різних ступенів їх доставили до Одеської обласної клінічної лікарні. Наразі життю поліцейських нічого не загрожує.

За цим фактом слідчі одеської поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових злочинів за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що в Одеській області двоє чоловіків посварилися під час застілля. У результаті вечеря закінчилася вбивством.

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