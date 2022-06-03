Не хотел сдаваться: в Одессе мужчина взорвал гранату, есть пострадавшие

Не хотел сдаваться: в Одессе мужчина взорвал гранату, есть пострадавшие

В Одессе мужчина во время задержания взорвал гранату, в результате чего пострадали трое оперативников внутренней безопасности полиции.

У злоумышленника при себе было незаполненное удостоверение с изображением герба Российской Федерации.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Правоохранители установили причастность 27-летнего харьковчанина и его 29-летней сожительницы — жительницы Луганщины — к незаконным сделкам с оружием.

Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться. Однако когда оперативники внутренней безопасности полиции его схватили, он достал из кармана сдетонировавшею гранату.

В результате взрыва трое оперативников получили ранения. С травмами разных степеней их доставили в Одесскую областную клиническую больницу. Сейчас полицейским ничего не угрожает.

По этому факту следователи одесской полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных преступлений по ст.348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что в Одесской области двое мужчин поругались во время застолья. В результате ужин закончился убийством.

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