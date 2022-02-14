Двойное убийство на Донбассе: задержаны военные ВСУ

Военные устроили стрельбу.
На Донбассе задержаны двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия и умышленного убийства двух человек.
Об этом всообщении в Facebook сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.
По данным следствия, 13 февраля 2022 года двое военнослужащих ВС Украины, находясь на территории кафе в селе Гранитное Донецкой области, устроили стрельбу из закрепленного оружия. В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести.
"На месте происшествия работают руководство и прокуроры Волновахского отдела Мариупольской спецпрокуратуры объединенных сил, следователи Волновахского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области и эксперты. Сейчас решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.
Напомним, в винницком ночном клубе конфликт двух компаний перерос в драку, а затем раздались выстрелы. Чтобы задержать стрелка, полиции пришлось проводить спецоперацию, потому что молодой человек с пистолетом закрылся в туалете.
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