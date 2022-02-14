Двойное убийство на Донбассе: задержаны военные ВСУ

Военные устроили стрельбу.

На Донбассе задержаны двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия и умышленного убийства двух человек.

Об этом всообщении в Facebook сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

По данным следствия, 13 февраля 2022 года двое военнослужащих ВС Украины, находясь на территории кафе в селе Гранитное Донецкой области, устроили стрельбу из закрепленного оружия. В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести.

"На месте происшествия работают руководство и прокуроры Волновахского отдела Мариупольской спецпрокуратуры объединенных сил, следователи Волновахского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области и эксперты. Сейчас решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.

Напомним, в винницком ночном клубе конфликт двух компаний перерос в драку, а затем раздались выстрелы. Чтобы задержать стрелка, полиции пришлось проводить спецоперацию, потому что молодой человек с пистолетом закрылся в туалете.

Читайте также:

Стрельба на "Южмаш": ГБР впервые объявило три версии трагедии