Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Не вбило. Все гаразд": Кім показав відео з генералом Марченком

Дата публікації
Перегляди
3185
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Не вбило. Все гаразд": Кім показав відео з генералом Марченком

Фото: УНІАН

До Миколаєва повернувся генерал Дмитро Марченко, який до квітня керував обороною міста. 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім показав, як вони разом з генералом працюють у кабінеті. Кім запевнив, що робота на Миколаївщині кипить.

Відео з'явилося 1 серпня на сторінці очільника ОВА у Telegram.

"Я швиденько, все гаразд. Працюємо, усі на місці. Бо питають, чи не вбило? Ні, не вбило. Все гаразд. Марченко теж на місці", - сказав голова ОВА.

Він також показав Марченка. Генерал-майор привітався з українцями.

Як повідомлялося, днями голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, чому генерал Дмитро Марченко знову прибув до регіону після того, як був переведений на іншу ділянку фронту. За словами Кіма,  Марченка за його листом і проханням відрядив до Миколаївської області головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Читайте також:

12 "прильотів" по Миколаєву: 2 людей загинули, ракета влетіла в квартиру - Олександр Сєнкевич у ТСН

12 "прильотів" по Миколаєву: 2 людей загинули, ракета влетіла в квартиру - Олександр Сєнкевич у ТСН
 
Наступна публікація