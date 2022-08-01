"Не вбило. Все гаразд": Кім показав відео з генералом Марченком

До Миколаєва повернувся генерал Дмитро Марченко, який до квітня керував обороною міста.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім показав, як вони разом з генералом працюють у кабінеті. Кім запевнив, що робота на Миколаївщині кипить.

Відео з'явилося 1 серпня на сторінці очільника ОВА у Telegram.

"Я швиденько, все гаразд. Працюємо, усі на місці. Бо питають, чи не вбило? Ні, не вбило. Все гаразд. Марченко теж на місці", - сказав голова ОВА.

Він також показав Марченка. Генерал-майор привітався з українцями.

Як повідомлялося, днями голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, чому генерал Дмитро Марченко знову прибув до регіону після того, як був переведений на іншу ділянку фронту. За словами Кіма, Марченка за його листом і проханням відрядив до Миколаївської області головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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