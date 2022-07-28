Чому генерала Марченка повернули до Миколаївщини: Кім дав відповідь

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко до квітня керував обороною Миколаєва, а потім був переведений на іншу ділянку фронту.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, чому генерал Дмитро Марченко знову прибув до регіону.

Про це він сказав "Новинам Приазов'я".

"Пана Марченка за моїм листом, за моїм проханням, відрядив до Миколаївської області головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з метою покращення співпраці цивільної адміністрації з військовими та роботі з партизанами. Тобто пан Марченко не підпорядкований військовим щодо воєнних дій, але щодо цивільних і військових, які не в тилу, а скажімо так, по забезпеченню, він підсилить. Тому, що він має відповідний досвід, комунікацію і знайомства на території Миколаївської області", – розповів Кім.

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Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко до квітня керував обороною Миколаєва, а потім був переведений на іншу ділянку фронту. У липні стало відомо, що Дмитро Марченко повернувся до Миколаївської області.

Раніше Марченко зазначив, що "миру будь-яким шляхом вже не буде", а "Росію треба добивати".

Нагадаємо, ввечері четверга, 28 липня, під час оголошеної повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про влучання російський снарядів у приватний сектор.

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