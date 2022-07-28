Росія ввечері атакувала Миколаїв: перші подробиці

Ввечері четверга, 28 липня, під час оголошеної повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про влучання російський снарядів у приватний сектор.
За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки росіян по Миколаєву пошкоджені житлові будинки. Чи є потерпілі - невідомо.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Мережі.
"Є влучання у приватний сектор. Пошкоджені житлові будинки. На місця виїхали рятувальники. Наразі ще триває повітряна тривога. Залишайтесь в укриттях. Більше інформації про наслідки обстрілу повідомлю вам згодом", - йдеться у повідомленні міського голови.
Станом на 20:45 на всій території Миколаївської області скасовано сигнал повітряної тривоги. Можна виходити із укриттів.
Нагадаємо, у курортному Коблевому (Миколаївська область) на міні підірвалися дві людини, які купалися в морі.
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