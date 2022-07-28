Мер Миколаєва повідомив про вибухи в місті

Була оголошена повітряна тривога по всій Миколаївській області.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи в місті під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це він написав у Telegram.

"Миколаїв! Повітряна тривога 19:51. У місті пролунало кілька вибухів!", - написав Сєнкевич.

Була оголошена повітряна тривога по всій Миколаївській області.

Нагадаємо, у курортному Коблевому (Миколаївська область) на міні підірвалися дві людини, які купалися у морі.

Що відбувається на фронті: прямі включення ТСН з Харківщини, Миколаївщини та Донеччини

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