Купалися у морі, попри заборону: у курортному Коблевому на міні підірвалися 2 людей

Люди знехтували правилами безпеки та купалися, попри заборону.

У курортному Коблевому (Миколаївська область) на міні підірвалися дві людини, які купалися у морі.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Повторюю, якщо заборонено – значить є причини. 2 людей підірвалися на міні в Коблеві, купаючись під час заборони", – зазначив Кім.

Інших деталей інциденту він не повідомив.

Раніше повідомлялося, що у Болгарії просто на пляж з відпочивальниками винесло фрагмент російської ракети.

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