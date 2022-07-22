Через потужний шторм біля Одеського узбережжя можуть дрейфувати ворожі міни

Через штормову погоду в Чорному морі може посилитися дрейфування ворожих мін.

Внаслідок цього в пляжній зоні зросла небезпека відпочинку.

Про це повідомляє Одеська міськрада з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Через штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря створюються передумови до посилення активності руху ворожих мін. Міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега", - йдеться в повідомлені.

В ОК "Південь" наголошують, що небезпека відпочинку в пляжній зоні надто висока, адже міни можуть неконтрольовано вибухнути.

"Для інформування населення на території пляжів в Одесі встановлено таблички щодо небезпеки. НЕ використовуйте пляжі для відпочинку – це небезпечно!" - наголосили в міськраді.

Нагадаємо, раніше в Одеській області до берегів прибило ворожу морську міну після шторму. Знешкодженням боєприпасу займалися фахівці.

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