Через потужний шторм біля Одеського узбережжя можуть дрейфувати ворожі міни

Через штормову погоду в Чорному морі може посилитися дрейфування ворожих мін.
Внаслідок цього в пляжній зоні зросла небезпека відпочинку.
Про це повідомляє Одеська міськрада з посиланням на оперативне командування "Південь".
"Через штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря створюються передумови до посилення активності руху ворожих мін. Міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега", - йдеться в повідомлені.
В ОК "Південь" наголошують, що небезпека відпочинку в пляжній зоні надто висока, адже міни можуть неконтрольовано вибухнути.
"Для інформування населення на території пляжів в Одесі встановлено таблички щодо небезпеки. НЕ використовуйте пляжі для відпочинку – це небезпечно!" - наголосили в міськраді.
Нагадаємо, раніше в Одеській області до берегів прибило ворожу морську міну після шторму. Знешкодженням боєприпасу займалися фахівці.
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