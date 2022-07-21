Через шторм може підвищитися активність російських мін у Чорному морі

На узбережжі Чорного моря існує висока небезпека від мін країни-агресорки Росії.

Через штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря може посилитися активність руху російських мін.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

У командуванні також наголошують, що корабельно-катерне угруповання російського флоту в акваторії морі зменшило склад до двох ракетних та одного великого десантного корабля.

Як повідомлялося, держава-терористка Росія перемістила частину ескадри своїх кораблів Чорноморського флоту. Зокрема, росіяни перебазували їх з анексованого Севастополя до Новоросійська значну кількість кораблів. Зробили вони це на тлі заяв про те, що Україна вже найближчим часом може отримати ракети з великою дальністю польоту.

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