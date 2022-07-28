З боку Білорусі можливі збройні провокації — Генштаб

Ймовірність проведення наступу противника з території Білорусі або вторгнення в Україну залишається низькою.
Ракетна загроза з боку Білорусі зберігатиметься ще три місяці.
Про це попереджають у Генштабі ЗСУ.
"Однак не виключається можливість здійснення силами підрозділів спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь спільно з підрозділами спеціального призначення та бойовиками приватних військових компаній РФ збройних провокацій", — розповів на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.
Провокації можливі у прикордонних з Україною районах Гомельської та Брестської областей для інспірування антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві, вважають військові.
Нагадаємо, російські окупанти шістьма крилатими ракетами "Калібр" вранці 28 липня обстріляли військову частину у Лютежі Київської області.
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