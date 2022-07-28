Яка ситуація на фронтах України: з’явилася свіжа мапа бойових дій

Російські окупанти станом на 28 липня надалі намагаються наступати на східному фланзі.

Загарбники продовжують бити ракетами по населених пунктах України.

Про це свідчать дані свіжої мапи бойових дій, опублікованої Міноборони Великої Британії в Мережі.

Так, за інформацією британської розвідки, російська армія надалі атакує захисників України на сході держави.

Окупанти роблять спроби штурму на чотирьох напрямках, проте вони, як і раніше, закінчуються неуспішно.

Ворог завдає ракетних ударів по мирних містах. Водночас ЗСУ атакують склади в тилу російських військ.

Щодо контрнаступу української армії, то суттєві успіхи фіксуються на Херсонському напрямку. Там захисникинамагаються завдати нищівного удару по загарбниках уздовж правого берега Дніпра.

Окрім того, позитивні результати українських контратак помітні і на адмінкордоні Херсонської та Миколаївської областей.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/qMPs8CICqw



#StandWithUkraine pic.twitter.com/EcU9CGVPlz — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 28, 2022

Нагадаємо, на думку американського генерала у відставці Бена Годжеса, ЗСУ зможуть відкинути російських окупантів на так звану лінію 23 лютого до кінця 2022 року, якщо буде швидке надходження озброєння від Заходу.

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