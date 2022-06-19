Ножем у груди: у Дніпрі чоловік вбив співмешканця матері

Ножем у груди: у Дніпрі чоловік вбив співмешканця матері

Під час конфлікту зловмисник наніс потерпілому ножове поранення у груди. Від отриманих травм 53-річний чоловік помер на місці.

До поліції надійшло повідомлення, що біля одного з будинків в Індустріальному районі жінка виявила тіло свого співмешканця без ознак життя.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

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Оперативники з'ясували, що між сином заявниці та потерпілим виник конфлікт, під час якого підозрюваний завдавав удар у груди 53-річному чоловіку. Щоб приховати сліди злочину, затриманий виніс тіло вбитого за будинок та сховав під будівельними матеріалами.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Київській області 41-річний чоловік напав на дружину з ножем, погрожував розправою, а потім дістав рушницю і вистрілив.

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