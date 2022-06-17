Тіло пролежало тиждень, доки сусіди не відчули сморід: в Одесі чоловік вбив товариша

В Одесі житель Харкова жорстоко розправився із товаришем. Причиною став конфлікт через гроші. Труп закатованого до смерті чоловіка пролежав у квартирі, де сталось вбивство, цілий тиждень.

Правоохоронців викликали сусіди, бо відчули сморід.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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"Подія сталася у орендованій в Одесі оселі, де чоловіки проживали, ховаючись від збройної агресії РФ у рідному місті. Підозрюваний спочатку кілька разів ударив потерпілого ножем, а потім добив гайковим ключем. Причиною такого звірства стала відмова у проханні позичити гроші. Після скоєного зловмисник взяв дві тисячі доларів США, зібрав речі і втік додому. Виявили вбитого за тиждень, після того як сусіди відчули сморід в будинку", - розповіли у поліції.

Затримали правопорушника у тимчасовому помешканні на Харківщині, де той, намагаючись уникнути відповідальності, почав переховуватись.

Слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси оголосили харків’янину підозру за п.6 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування правопорушника помістили під варту. За скоєне йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Київській обалсті 41-річний чоловік напав на дружину з ножем, погрожував розправою, а потім дістав рушницю і вистрілив.

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