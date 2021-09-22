Під Одесою школяр підпалив храм, щоб помститися однокласнику

Під Одесою школяр підпалив храм, щоб помститися однокласнику

Хлопчик потерпав від знущань з боку однокласника.

В Одеській області в селі Іванчанка Болградського району хлопчик намагався спалити храм.

Також читайте Підпалив та знімав на відео: у Маріуполі судитимуть підлітка за наругу над Державним Прапором

Про це повідомляє "Думська".

Учора, 21 вересня, близько 18 години, в Іванчанці горів храм УПЦ Московського патріархату. Вогнем знищено стіл з церковною атрибутикою (свічками, образками, поліграфічною продукцією) на площі 3 кв. м. Пожежу ліквідували місцеві мешканці водою з відер.

Жертв і постраждалих немає.

У поліції розповіли, що причиною загоряння став навмисний підпал. Правоохоронці встановили, що храм намагався спалити 12-річний школяр, який таким чином намагався помститися своєму однокласнику,батько якого є настоятелем цього храму, за булінг.

Нагадаємо, що у Кам'янському Дніпропетровської області дівчина спалила Державний прапор України. Її особистість вже встановили правоохоронці.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання