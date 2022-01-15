РФ вимагає від Нацполіції дані лідера харківського Нацкорпусу

Слідчий комітет Російської Федерації звернувся до Національної поліції України з вимогою знайти організаторів та свідків акцій протесту біля російського консульства у Харкові у 2018-2019 рр.

Зокрема Росія вимагає дані керінвика Харківського обласного осередку Національного Корпусу Костянтина Немічева.

Про це сам Немічев написав у соцмережах та продемонстрував фотокопію листя СК РФ.

"Росіяни вимагають від наших поліцейських, щоб зі мною провели роз'яснювальну роботу, а також надали росіянам мою докладну біографію, копії моїх документів, а також списки членів партії "Національний Корпус", - написав Немічев.

У відповідь на лист російської сторони Немічева викликали до районного відділу Нацполіції.

"Українські "правоохоронці" на повному серйозі взяли до уваги вимогу "колег" країни-агресора провести бесіду із захисником України щодо акцій протесту під консульством Росії три роки тому. Хочеться запитати: де були ці "слідчі" у 2014-15 роках, коли Костянтин ризикував життям під час звільнення Маріуполя, Широкиного та інших українських міст?", - написав у телеграмі лідер Нацкорпусу Андрій Білецький.

Як відомо, у 2019 році під час акцій протест генеральне консульство РФ у Харкові активісти закидали яйцями та "зеленкою". РФ розцінила це як напад на дипломатичну установу.