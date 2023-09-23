Росіяни створюють клони українських медіа: що відомо

Росіяни створюють клони українських медіа. Такі псевдо-медіа рясніють заголовками на кшталт: "Україна продає дітей на нелегальних ринках" і "ухилянти ховаються у вишах".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на своєму Telegram-каналі Spravdi.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки фіксує чергову атаку ворога на популярні ресурси України – вони копіюють зовнішній вигляд оригінальної сторінки і просувають прокремлівські наративи

Для клонування і розповсюдження своєї брехні, російські фейкороби обрали "УНІАН", "Економічну правду" та UNN – Українські національні новини.

Некоректна адреса "УНІАН" : unian.org

: unian.org Правильна адреса: unian.ua

Фейкова адреса "Економічної правди" : spletnik-naroda.com

: spletnik-naroda.com Коректна адреса: epravda.com.ua

Вигадана адреса UNN : golos-naroda-ua.com

: golos-naroda-ua.com Справжня адреса: unn.com.ua

Клони українських медіа, вигадані росіянами

"Закликаємо читачів бути уважними, завжди перевіряти коректність адреси цих сайтів і критично ставитися до отриманої інформації", - наголошує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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