Росіяни створюють клони українських медіа: що відомо

Російські пропагандисти копіюють зовнішній вигляд оригінальної сторінки і просувають прокремлівські наративи.
Росіяни створюють клони українських медіа. Такі псевдо-медіа рясніють заголовками на кшталт: "Україна продає дітей на нелегальних ринках" і "ухилянти ховаються у вишах".
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на своєму Telegram-каналі Spravdi.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки фіксує чергову атаку ворога на популярні ресурси України – вони копіюють зовнішній вигляд оригінальної сторінки і просувають прокремлівські наративи
Для клонування і розповсюдження своєї брехні, російські фейкороби обрали "УНІАН", "Економічну правду" та UNN – Українські національні новини.
- Фейкова адреса "Економічної правди": spletnik-naroda.com
- Коректна адреса: epravda.com.ua
- Вигадана адреса UNN: golos-naroda-ua.com
- Справжня адреса: unn.com.ua
"Закликаємо читачів бути уважними, завжди перевіряти коректність адреси цих сайтів і критично ставитися до отриманої інформації", - наголошує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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