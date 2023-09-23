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Росіяни створюють клони українських медіа: що відомо

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Росіяни створюють клони українських медіа: що відомо

Росіяни розповсюджують чергові фейки через вигадані ЗМІ / Фото: КМДА

Російські пропагандисти копіюють зовнішній вигляд оригінальної сторінки і просувають прокремлівські наративи.

Росіяни створюють клони українських медіа. Такі псевдо-медіа рясніють заголовками на кшталт: "Україна продає дітей на нелегальних ринках" і "ухилянти ховаються у вишах".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на своєму Telegram-каналі Spravdi.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки фіксує чергову атаку ворога на популярні ресурси України – вони копіюють зовнішній вигляд оригінальної сторінки і просувають прокремлівські наративи

Для клонування і розповсюдження своєї брехні, російські фейкороби обрали "УНІАН", "Економічну правду" та UNN – Українські національні новини.

  • Некоректна адреса "УНІАН": unian.org
  • Правильна адреса: unian.ua
Клони українських медіа, вигадані росіянами / ©
Клони українських медіа, вигадані росіянами

"Закликаємо читачів бути уважними, завжди перевіряти коректність адреси цих сайтів і критично ставитися до отриманої інформації", - наголошує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Дата публікації
Перегляди
262
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