"Кривбас" розтрощив "Ворсклу" та скинув "Шахтар" з вершини УПЛ

Команда Юрія Вернидуба принаймні тимчасово вийшла на перше місце в чемпіонаті України.

"Кривбас" розгромив "Ворсклу" у виїзному матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Полтаві завершився з рахунком 1:4 .

Першими в цій зустрічі забили господарі – Артем Челядін вивів полтавську команду вперед на 18-й хвилині.

Ще до перерви криворіжці відповіли двома голами – відзначилися Максим Задерака і Олег Кожушко.

У другому таймі підопічні Юрія Вернидуба змогли ще двічі вразити ворота суперника. На 51-й хвилині Кожушко оформив дубль, а на 82-й хвилині крапку в цій грі поставив Іван Дібанго.

"Кривбас" (17 очок) піднявся на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Криворізький клуб за додатковими показниками обійшов "Шахтар", який має матч у запасі. "Ворскла" (9 пунктів) перебуває на 9-й сходинці.

У наступному турі "Кривбас" 1 жовтня зіграє з "Рухом", а команда Віктора Скрипника 30 вересня зустрінеться з "Шахтарем".

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