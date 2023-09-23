"Кривбасс" разбил "Ворсклу" и сбросил "Шахтер" с вершины УПЛ

Команда Юрия Вернидуба как минимум временно вышла на первое место в чемпионате Украины.

"Кривбасс" разгромил "Ворсклу" в выездном матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Полтаве завершился со счетом 1:4 .

Первыми в этой встрече забили хозяева – Артем Челядин вывел полтавскую команду вперед на 18-й минуте.

Еще до перерыва криворожцы ответили двумя голами – отличились Максим Задерака и Олег Кожушко.

Во втором тайме подопечные Юрия Вернидуба смогли еще дважды поразить ворота соперника. На 51-й минуте Кожушко оформил дубль, а на 82-й минуте точку в этой игре поставил Иван Дибанго.

"Кривбасс" (17 очков) поднялся на первое место в турнирной таблице УПЛ. Криворожский клуб по дополнительным показателям обошел "Шахтер", который имеет матч в запасе. "Ворскла" (9 пунктов) находится на 9-й строчке.

В следующем туре "Кривбасс" 1 октября сыграет с "Рухом", а команда Виктора Скрипника 30 сентября встретится с "Шахтером".

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