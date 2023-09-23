Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне создают клоны украинских медиа: что известно

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
331
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне создают клоны украинских медиа: что известно

Россияне распространяют очередные фейки из-за вымышленных СМИ / Фото: КГГА

Российские пропагандисты копируют внешний вид оригинальной страницы и продвигают прокремлевские нарративы.

Россияне создают клоны украинских медиа. Такие псевдо-медиа пестрят заголовками типа: "Украина продает детей на нелегальных рынках" и "уклонисты прячутся в вузах".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на своем Telegram-канале Spravdi.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности фиксирует очередную атаку врага на популярные ресурсы Украины – они копируют внешний вид оригинальной страницы и продвигают прокремлевские нарративы.

Для клонирования и распространения своей лжи, российские фейкоробы выбрали "УНИАН", "Экономическую правду" и UNN — Украинские национальные новости.

  • Некорректный адрес "УНИАН"unian.org
  • Правильный адрес: unian.ua
Клоны украинских медиа, вымышленные россиянами / ©
Клоны украинских медиа, вымышленные россиянами

"Призываем читателей быть внимательными, всегда проверять корректность адреса этих сайтов и критически относиться к полученной информации", — подчеркивает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
331
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация