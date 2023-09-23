Россияне создают клоны украинских медиа: что известно

Российские пропагандисты копируют внешний вид оригинальной страницы и продвигают прокремлевские нарративы.
Россияне создают клоны украинских медиа. Такие псевдо-медиа пестрят заголовками типа: "Украина продает детей на нелегальных рынках" и "уклонисты прячутся в вузах".
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на своем Telegram-канале Spravdi.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности фиксирует очередную атаку врага на популярные ресурсы Украины – они копируют внешний вид оригинальной страницы и продвигают прокремлевские нарративы.
Для клонирования и распространения своей лжи, российские фейкоробы выбрали "УНИАН", "Экономическую правду" и UNN — Украинские национальные новости.
- Фейковый адрес "Экономической правды": spletnik-naroda.com
- Корректный адрес: epravda.com.ua
- Вымышленный адрес UNN: golos-naroda-ua.com
- Настоящий адрес: unn.com.ua
"Призываем читателей быть внимательными, всегда проверять корректность адреса этих сайтов и критически относиться к полученной информации", — подчеркивает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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