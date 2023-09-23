Россияне создают клоны украинских медиа: что известно

Россияне создают клоны украинских медиа. Такие псевдо-медиа пестрят заголовками типа: "Украина продает детей на нелегальных рынках" и "уклонисты прячутся в вузах".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на своем Telegram-канале Spravdi.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности фиксирует очередную атаку врага на популярные ресурсы Украины – они копируют внешний вид оригинальной страницы и продвигают прокремлевские нарративы.

Для клонирования и распространения своей лжи, российские фейкоробы выбрали "УНИАН", "Экономическую правду" и UNN — Украинские национальные новости.

Некорректный адрес "УНИАН" : unian.org

: unian.org Правильный адрес: unian.ua

Фейковый адрес "Экономической правды" : spletnik-naroda.com

: spletnik-naroda.com Корректный адрес: epravda.com.ua

Вымышленный адрес UNN : golos-naroda-ua.com

: golos-naroda-ua.com Настоящий адрес: unn.com.ua

Клоны украинских медиа, вымышленные россиянами

"Призываем читателей быть внимательными, всегда проверять корректность адреса этих сайтов и критически относиться к полученной информации", — подчеркивает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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