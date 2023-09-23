"Окремі ділянки відносно легко посиплються": військовий експерт про прорив у Вербовому

Прорив у Вербовому – це те, чого усі чекали. Річ у тім, що за цією третьою лінією оборони у ворога є окремі укріпрайони, але вже немає таких ліній оборони, на яких вони могли б тримати оборону.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Павло Нарожний.

Фронт буде руйнуватися

На переконання експерта, там ЗСУ будуть підтримувати цей прорив, поширювати його. Коли він буде достатньо широкий, через цей прорив можуть зайти високомобільні групи, завдання яких буде руйнувати фронт, заходити в фланг сусідніх ділянок і там знов руйнувати оборону.

"Тримати оборону на цих "лініях Суровікіна", коли тебе атакують в тил – нереально. Завдання цих груп буде: як атаки в тил, так і руйнувати інфраструктуру та логістику ворога. Після того, коли цей успіх буде розвинутий, це вже буде йти питання про те, що фронт у ворога буде руйнуватися. Я не можу сказати, що увесь фронт, але окремі ділянки довжиною 30-40 кілометрів – відносно легко посипляться", – підсумував Нарожний.

Раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважив, що прорив у районі Вербового став наслідком пошуку слабкої ділянки в обороні ворога. Далі перед військовими відкривається Очеретувате.

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