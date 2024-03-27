Росіяни вдарили по Миколаєву: є потерпілі

Внаслідок російської атаки на Миколаїв у середу, 27 березня, шестеро людей зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Наразі відомо про шістьох поранених, один — у важкому стані", — коротко поінформував Кім.

До слова, наразі не відомо, куди вдарили росіяни під час повітряної тривоги, що була пов'язана із загрозою балістичного озброєння.

Як повідомлялося, сьогодні вдень у Миколаєві сталися вибухи під час повітряної тривоги. Попередньо, окупанти вдарили по місту балістикою.