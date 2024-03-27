Россияне ударили по Николаеву: есть потерпевшие

В результате российской атаки на Николаев в среду, 27 марта, шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Пока известно о шести раненых, один — в тяжелом состоянии", — коротко проинформировал Ким.

К слову, пока неизвестно, куда ударили россияне во время воздушной тревоги, связанной с угрозой баллистического вооружения.

Как сообщалось, сегодня днем в Николаеве произошли взрывы во время воздушной тревоги. Предварительно, оккупанты ударили по городу баллистикой.

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