Россияне ударили по Николаеву: есть потерпевшие

Предварительно, РФ ударила по городу баллистику.
В результате российской атаки на Николаев в среду, 27 марта, шесть человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Пока известно о шести раненых, один — в тяжелом состоянии", — коротко проинформировал Ким.
К слову, пока неизвестно, куда ударили россияне во время воздушной тревоги, связанной с угрозой баллистического вооружения.
Как сообщалось, сегодня днем в Николаеве произошли взрывы во время воздушной тревоги. Предварительно, оккупанты ударили по городу баллистикой.
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