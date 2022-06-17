Сезонні роботи в саду і на клумбі в червні

В перший літній місяць клумби вимагають постійної уваги. Це період, коли починають активно рости бур'яни, з'являються різноманітні шкідники. ТСН.ua розповідає про сезонні роботи в саду і на клумбі.
Які роботи в саду в червні носять обов'язковий характер?
Ось перелік:
- Не тільки ягідні та плодові культури в червні страждають через шкідників. Квіти також потребують додаткового захисту. Їх атакують павутинний кліщ, попелиця, трипси та інші комахи. Краще не чекати на їх появу, а провести профілактичні заходи та обробити клумби спеціальними препаратами.
- Сира погода, холодна температура, які можливі під в червні під час дощів, сприяють розвитку грибкової інфекції (гниль, борошниста роса, різні плямистості), а тому не забувайте також провести обробку фунгіцидами.
- Щоб бур'яни не так активно росли на ваших клумбах, необхідно не забувати про розпушування ґрунту, регулярне прополювання, мульчування. Пам'ятайте, що бур'яни не лише знижують декоративність клумби, але й забирають у квітів необхідні поживні речовини.
- Завдяки прополюванню ви побачите порожні місця, які в червні ще можна засадити квітами. В перший місяць літа можна сіяти чорнобривці, настурцію, волошки.
- В другій половині червня якраз час для того, щоб викопати цибулини гіацинтів та тюльпанів. До цього слід приступати, коли їхня наземна частина повністю пожовкне. Цибулини просушують та зберігають до осені. Також варто раз на кілька років в цей час викопувати цибулини інших квітів (наприклад, крокусів). Їх ділять та пересаджують на нове місце.
- Влітку важливий повноцінне та правильне поливання. Розсади квітів та сходи, які тільки з'явилися, відрізняються слабкою кореневою системою, яка швидко засихає. А тому в спекотні червневі дні важливо не допустити пересихання верхнього шару ґрунту.
- Декоративно-листяні рослини потребують комплексних підживлень з використанням азоту для нарощування вегетативної маси. А ось для пишного цвітіння потрібно використовувати калійно-фосфорні добрива.