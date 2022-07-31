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Сильні вибухи лунають у Миколаєві: не нехтуйте особистою безпекою

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Сильні вибухи лунають у Миколаєві: не нехтуйте особистою безпекою

Триває повітряна тривога.

Потужні вибухи лунають у Миколаєві.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

За попередньою інформацією, один з районів міста обстрілюють касетними боєприпасами. 

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Мелітопольський район - було чутно вибухи.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 29 липня, під час повітряної тривоги російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, влучили поряд із зупинкою громадського транспорту.

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