Сильні вибухи лунають у Миколаєві: не нехтуйте особистою безпекою

Триває повітряна тривога.
Потужні вибухи лунають у Миколаєві.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.
За попередньою інформацією, один з районів міста обстрілюють касетними боєприпасами.
Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.
Мелітопольський район - було чутно вибухи.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, 29 липня, під час повітряної тривоги російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, влучили поряд із зупинкою громадського транспорту.
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