Сильні вибухи лунають у Миколаєві: не нехтуйте особистою безпекою

Потужні вибухи лунають у Миколаєві.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

За попередньою інформацією, один з районів міста обстрілюють касетними боєприпасами.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Мелітопольський район - було чутно вибухи.

Інформація уточнюється.

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Нагадаємо, 29 липня, під час повітряної тривоги російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, влучили поряд із зупинкою громадського транспорту.

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