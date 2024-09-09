Суд продовжив арешт Гринкевича-молодшого

Печерський районний суд міста Києва продовжили арешт на два місяці Роману Гринкевичу, сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого разом із батьком підозрюють у постачанні неякісного одягу для ЗСУ на 1 мільярд гривень.

Про це йдеться в рішенні суду.

Він залишатиметься в СІЗО до 1 листопада, але може вийти під заставу у 360 мільйонів гривень. У разі внесення цієї суми Роман повинен буде носити електронний браслет, здати закордонні документи, не виїжджати з місця проживання, з’являтися до суду на вимогу та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Також трьом іншим підозрюваним у цій справі продовжили тримання під вартою до 1 листопада. Їм призначено застави розміром 160, 250 і 302,8 мільйона гривень відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 січня були затримані Роман Гринкевич та ще троє керівників підконтрольних бізнесменам компаній, яких підозрюють у створенні та участі у злочинній організації.

Крім того, ми раніше інформували, що дружина Гринкевича-старшого перед арештом чоловіка віддала під заставу 4 елітні квартири.

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