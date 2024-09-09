Суд продлил арест Гринкевича-младшего

Печерский районный суд Киева продлили арест на два месяца Роману Гринкевичу, сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого вместе с отцом подозревают в поставке некачественной одежды для ВСУ на 1 миллиард гривен.

Об этом говорится в решении суда.

Он будет оставаться в СИЗО до 1 ноября, но может выйти под залог в 360 миллионов гривен. В случае внесения этой суммы, Роман должен будет носить электронный браслет, сдать загранпаспорт, не выезжать с места жительства, являться в суд по требованию и сообщать об изменении места жительства или работы.

Также троим другим подозреваемым по этому делу продлили содержание под стражей до 1 ноября. Им назначены залоги в размере 160, 250 и 302,8 миллиона гривен соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 января были задержаны Роман Гринкевич и еще трое руководителей подконтрольных бизнесменам компаний, подозреваемых в создании и участии в преступной организации.

Кроме того, мы ранее информировали, что жена Гринкевича-старшего перед арестом мужа отдала под залог 4 элитных квартир.

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