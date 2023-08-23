"Треба по-тонкому": Тищенко потрапив у скандал із кол-центрами

Чоловік нібито готовий "не чіпати" деякий незаконний бізнес і навіть сприяти його процвітанню.

Народний депутат Микола Тищенко, який в липні 2023-го заявляв, що у Києві нібито виявили кол-центр, який працював на Росію та збирав інформацію про військових та ППО, потрапив у скандал із незаконним бізнесом.

Про це свідчить аудіозапис, який розповсюджено анонімними Telegram-каналами, де людина голосом, схожим на голос нардепа Тищенка, обговорює створення схеми “заробітку” на кол-центрах, обіцяє вирішувати справи на всіх рівнях, домовлятися з правоохоронними органами та судами.

Такі послуги Тищенко готовий надавати за щомісячні виплати у розмірі кількох мільйонів.

Сам Тищенко заперечує правдивість даних записів.

"Анонсую дуже багато записів з голосом дуже схожим на мій. Усі вони – фейк, зроблений з використанням нейромережі. Таких переговорів ніколи не було... Коли я казав, що в цих офісах величезні ботоферми, не всі вірили. А зараз ми наочно бачимо. Як такі колл-центри регулюють безліч телеграм-каналів", – заявив Тищенко.

Обговорення стосується групи з "300-400 осіб" (згадується в розмові), яка "громитиме" офіси кол-центрів. Однак при цьому співрозмовники побоюються "накрити" деякі конкретні колл-центри.

"Треба по-тонкому... Мені треба розуміти, хто старший. Якщо зайде, то збудуємо для цього цілий батальйон... Людей 300-400 є. Треба фінансуватиме. Ну ти зрозумів?" – каже "Тищенко".

При цьому згадується, що кол-центри, які не можна чіпати, належать певній людині (її особистість не розкривається). На записах "Тищенко" передає послання цій людині: скласти список конкурентів та додати до нього "2-3 своїх контори" (ймовірно, для конспірації).

"Усі колл-центри, куди ми заходимо, ми з ним – партнери навпіл. Мені потрібна медійна підтримка... І я прошу якесь дружнє посилання від нього, мені потрібно техніку підкупити", – каже Тищенко на одному із записів.

Нагадаємо, раніше дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська, пояснила, чому нардеп не встає до лав ЗСУ.

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