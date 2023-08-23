"Надо по-тонкому": Тищенко попал в скандал с колл-центрами

Мужчина был готов "не трогать" некоторый незаконный бизнес и даже способствовать его процветанию.

Народный депутат Николай Тищенко, который в июле 2023-го заявлял, что в Киеве якобы обнаружили колл-центр, работавший на Россию и собиравший информацию о военных и ПВО, попал в скандал с незаконным бизнесом.

Об этом свидетельствует аудиозапись, распространенная анонимными Telegram-каналами, где человек голосом, похожим на голос нардепа Тищенко, обсуждает создание схемы "заработка" на колл-центрах, обещает решать дела на всех уровнях, договариваться с правоохранительными органами и судами.

Такие услуги Тищенко готов предоставлять за ежемесячные выплаты в размере нескольких миллионов.

Сам Тищенко отрицает правдивость данных записей.

"Анонсирую очень много записей с очень похожим голосом на мой. Все они – фейк, сделанный с использованием нейросети. Таких переговоров никогда не было... Когда я говорил, что в этих офисах огромные ботофермы, не все верили. А сейчас мы наглядно видим.. Как такие колл-центры регулируют множество телеграмм-каналов", – заявил Тищенко.

Обсуждение касается группы из "300-400 человек" (упоминается в разговоре), которая будет "громить" офисы колл-центров. Однако при этом собеседники опасаются "накрыть" некоторые конкретные колл-центры.

"Надо по-тонкому... Мне надо понимать, кто старше. Если зайдет, то построим для этого целый батальон... Людей 300-400 есть. Надо будет финансировать. Ну ты понял?" – говорит "Тищенко".

При этом упоминается, что кол-центры, которые нельзя трогать, принадлежат определенному человеку (его личность не раскрывается). На записях "Тищенко" передает послание этому человеку: составить список конкурентов и добавить в него "2-3 своих контора" (вероятно, для конспирации).

"Все колл-центры, куда мы заходим, мы с ним – партнеры пополам. Мне нужна медийная поддержка... И я прошу какую-то дружескую ссылку от него, мне нужно технику подкупить", – говорит Тищенко на одной из записей.

Напомним, ранее супруга нардепа Николая Тищенко, бизнесвумен Алла Барановская, объяснила, почему нардеп не встает в ряды ВСУ.

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