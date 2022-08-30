У Херсоні прозвучали вибухи

Про це інформують кореспонденти Суспільного.

У тимчасово окупованому Херсоні вдруге за ніч на 30 серпня 2022 року прозвучили вибухи.

Наразі немає підтвердження цієї інформації. Очікуємо на офіційні повідомлення.

Інформація уточнюється.

Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Нагадаємо, в Херсоні ЗСУ влучно вдарили по розташуванню окупантів.

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