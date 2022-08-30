Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Херсоні прозвучали вибухи

Дата публікації
Перегляди
3745
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Херсоні прозвучали вибухи

Про це інформують кореспонденти Суспільного.

У тимчасово окупованому Херсоні вдруге за ніч на 30 серпня 2022 року прозвучили вибухи.

Наразі немає підтвердження цієї інформації. Очікуємо на офіційні повідомлення.

Інформація уточнюється.

Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Нагадаємо, в Херсоні ЗСУ влучно вдарили по розташуванню окупантів.

Читайте також:

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: Якщо хочуть вижити – російським військовим настав час тікати!

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: Якщо хочуть вижити – російським військовим настав час тікати!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3745
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація