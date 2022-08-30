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У Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи

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У Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи

Фото: Pexels

Подробиць ситуації наразі немає.

У ніч на 30 серпня 2022 у соцмережах Запоріжжя та Одеси з'явилася інформація про гучні вибухи.

Наразі немає підтвердження цієї інформації. Очікуємо на офіційні повідомлення.

Інформація уточнюється.

Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Раніше у Запоріжжі обговорили плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій на ЗАЕС.

Як повідомлялося, ворог активізує розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу.

Нагадаємо, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в чотирьох населених пунктах Запорізької області.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1045
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