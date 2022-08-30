У Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи

Подробиць ситуації наразі немає.
У ніч на 30 серпня 2022 у соцмережах Запоріжжя та Одеси з'явилася інформація про гучні вибухи.
Наразі немає підтвердження цієї інформації. Очікуємо на офіційні повідомлення.
Інформація уточнюється.
Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.
Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.
Раніше у Запоріжжі обговорили плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій на ЗАЕС.
Як повідомлялося, ворог активізує розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу.
Нагадаємо, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в чотирьох населених пунктах Запорізької області.
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