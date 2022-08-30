Ворог у Чорному морі тримає 24 "Калібрів" напоготові

У штормовому Чорному морі вороже угруповання продовжує маневрування 13 кораблів та катерів вздовж Криму в бік новоросійська.
Про це пише оперативне командування «Південь».
Але три надводних ракетоносії, споряджені 24 «Калібрами» тримає напоготові.
«Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтеся встановленого порядку і довіряйте силам оборони. Все буде Україна! Тому, що ми варті Перемоги!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, над Дніпропетровщиною збили 4 ворожі ракети "Калібр".
Як повідомлялося, Жданов озвучив три варіанти, що чекає на армію Путіна у Херсоні.
Читайте також:
- Російські окупанти обстріляли протирадіолокаційними ракетами українську систему ППО на півдні
- "Поки зламати суперника не вдалося": військовий експерт про просування окупантів на сході та розірвання ЗСУ іхнього логістичного ланцюга
- "Путін не пропустить цю дату": Генштаб про те, чи впорається українська ППО з масованим обстрілом з Росії і Білорусі