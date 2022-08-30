Враг в Черном море держит 24 "Калибров" наготове

В штормовом Черном море вражеская группировка продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону новороссийска.
Об этом пишет оперативное командование "Юг".
Но три надводных ракетоносителя, снаряженные 24 «Калибрами» держит наготове.
«Будьте внимательны и сознательны, не пренебрегайте правилами безопасности, тщательно проверяйте информацию, относитесь с пониманием к ограничениям в рамках военного положения, соблюдайте установленный порядок и доверяйте силам обороны. Всё будет Украина! Потому что мы достойны Победы!», — говорится в сообщении.
Напомним, над Днепропетровщиной сбили 4 вражеских ракеты "Калибр" .
Как сообщалось, Жданов озвучил три варианта, ожидающих армию Путина в Херсоне.
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