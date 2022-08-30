В Днепре состоялась битва борщей, чтобы помочь украинским военным

Битва борщей в Днепре: шеф-повара и волонтеры соревновались у кого он самый вкусный.
Об этом пишет ТСН.
Варили главное блюдо украинцев по самым разным и подчас неожиданным рецептам. При этом сами ее смогли только отведать. Когда жюри выбрало победителей, все приготовленное разлили по банкам и отправили на фронт.
Нарезается, кипит, дымится и пахнет. Посреди поляны в разгаре битва борщеваров. Готовится удивлять авторским рецептом, команда шеф-повара Леонида Малыши. Блюдо вегетарианское, а насыпать его не в тарелку.
А кто будет смаковать – знают точно. Надежда ждет мужа с войны. Верит, когда тот на передовой отведает ее борщ, сразу поймет – готовила жена. Чтобы накормить как можно больше защитников, вне конкурса варят двести литров борща. Едва взвешивая крышку котла, готовность проверяет шеф-поварешка Татьяна Крутенко.
Здесь не только стремятся накормить военных, параллельно собирают донаты на средства связи для них.
Как только борщи довариваются, их разливают по банкам, которые закрывают патриотическими крышками. На каждый повар цепляет записку с благодарностью военным. Далее берутся за презентации, чтобы поразить жюри.
Победителей определили. Первые места распределили среди профессионалов и среди любителей. Однако все признали, лучшее вознаграждение — это полный бус с любовью приготовленных борщей. Он уже отправился к ребятам на передовую.
Читайте также:
- Украденная идентичность: как Россия искажала исторические факты, чтобы уничтожать украинцев
- Украинские министры устроили онлайн-батл по приготовлению борща: чей вкуснее
- Включение украинского борща в культурное наследие ЮНЕСКО: как над этим работают в Минкульте