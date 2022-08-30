В Днепре состоялась битва борщей, чтобы помочь украинским военным

Битва борщей в Днепре: шеф-повара и волонтеры соревновались у кого он самый вкусный.

Об этом пишет ТСН.

Варили главное блюдо украинцев по самым разным и подчас неожиданным рецептам. При этом сами ее смогли только отведать. Когда жюри выбрало победителей, все приготовленное разлили по банкам и отправили на фронт.

Нарезается, кипит, дымится и пахнет. Посреди поляны в разгаре битва борщеваров. Готовится удивлять авторским рецептом, команда шеф-повара Леонида Малыши. Блюдо вегетарианское, а насыпать его не в тарелку.

А кто будет смаковать – знают точно. Надежда ждет мужа с войны. Верит, когда тот на передовой отведает ее борщ, сразу поймет – готовила жена. Чтобы накормить как можно больше защитников, вне конкурса варят двести литров борща. Едва взвешивая крышку котла, готовность проверяет шеф-поварешка Татьяна Крутенко.

Здесь не только стремятся накормить военных, параллельно собирают донаты на средства связи для них.

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Как только борщи довариваются, их разливают по банкам, которые закрывают патриотическими крышками. На каждый повар цепляет записку с благодарностью военным. Далее берутся за презентации, чтобы поразить жюри.

Победителей определили. Первые места распределили среди профессионалов и среди любителей. Однако все признали, лучшее вознаграждение — это полный бус с любовью приготовленных борщей. Он уже отправился к ребятам на передовую.

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