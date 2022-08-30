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У Дніпрі відбулася битва борщів, щоб допомогти українським військовим

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У Дніпрі відбулася битва борщів, щоб допомогти українським військовим

Фото: ТСН.ua

Битва борщів у Дніпрі: шеф-кухарі та волонтери змагалися в кого він найсмачніший.

Про це пише ТСН.

Варили головну страву українців за найрізноманітнішими і часом несподіваними рецептами. При цьому самі її змогли лишень скуштувати. Бо коли журі обрало переможців, усе приготоване розлили по банках та відправили на фронт.

Нарізається, кипить, парує і пахне. Посеред галявини у розпалі битва борщоварів. Готується дивувати авторським рецептом, команда шеф-кухаря Леоніда Малюги. Страва вегетаріанська, а насипатимуть її не в тарілку.

А хто смакуватиме - знають точно. Пані Надія чекає чоловіка з війни. Вірить, коли той на передовій скуштує її борщ, одразу зрозуміє - готувала дружина. Аби нагодувати якомога більше захисників, поза конкурсом варять двісті літрів борщу. Ледь виважуючи кришку казана, готовність перевіряє шеф-кухарка Тетяна Крутенко.

Тут не лише прагнуть нагодувати військових, паралельно збирають донати на засоби зв’язку для них. 

Щойно борщі доварюються, їх розливають по банках, які закривають патріотичними кришками. На кожну кухар чіпляє записку із подякою військовим. Далі беруться за презентації, аби вразити журі.

Переможців визначили. Перші місця розподілили серед професіоналів, і серед аматорів. Однак усі визнали, найкраща винагорода - то повний бус з любов’ю приготованих борщів. Він вже вирушив до хлопців на передову.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
186
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