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В Запорожье и Одессе раздались взрывы

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В Запорожье и Одессе раздались взрывы

Фото: Pexels

Подробностей ситуации пока нет.

В ночь на 30 августа 2022 года в соцсетях Запорожья и Одессы появилась информация о громких взрывах.

Пока нет подтверждения этой информации. Ожидаем официальных сообщений.

Информация уточняется.

Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.

Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.

Ранее в Запорожье обсудили планы эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций в ЗАЭС.

Как сообщалось, враг активизирует разведку и разнообразие средств воздушного нападения.

Напомним, кафиры обстреляли гражданскую инфраструктуру в четырех населенных пунктах Запорожской области.

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