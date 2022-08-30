В Запорожье и Одессе раздались взрывы

Подробностей ситуации пока нет.

В ночь на 30 августа 2022 года в соцсетях Запорожья и Одессы появилась информация о громких взрывах.

Пока нет подтверждения этой информации. Ожидаем официальных сообщений.

Информация уточняется.

Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.

Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.

Также читайте Враг в Черном море держит 24 "Калибров" наготове

Ранее в Запорожье обсудили планы эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций в ЗАЭС.

Как сообщалось, враг активизирует разведку и разнообразие средств воздушного нападения.

Напомним, кафиры обстреляли гражданскую инфраструктуру в четырех населенных пунктах Запорожской области.

Читайте также: