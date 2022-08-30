В Запорожье и Одессе раздались взрывы

Подробностей ситуации пока нет.
В ночь на 30 августа 2022 года в соцсетях Запорожья и Одессы появилась информация о громких взрывах.
Пока нет подтверждения этой информации. Ожидаем официальных сообщений.
Информация уточняется.
Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.
Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.
Ранее в Запорожье обсудили планы эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций в ЗАЭС.
Как сообщалось, враг активизирует разведку и разнообразие средств воздушного нападения.
Напомним, кафиры обстреляли гражданскую инфраструктуру в четырех населенных пунктах Запорожской области.
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