Астрологічний прогноз на 30 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день боротьби добра зі злом, коли кожен має вибрати, на чиєму боці – світла чи сутінок – він перебуває. Людина може зрозуміти, наскільки чесні її помисли та порядні наміри, що для багатьох – із великою ймовірністю – стане приємним або, навпаки, неприємним, відкриттям.

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: зелений, салатовий, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороба, що почалася сьогодні, може швидко перейти в хронічну стадію, тому з лікуванням не можна зволікати жодної хвилини.

Сни дня: до снів нинішньої ночі необхідно поставитися з максимальною увагою – у них може бути важлива інформація, яка допоможе вам зорієнтуватися у заплутаній життєвій ситуації.

Афоризм дня: "Багатство подібне до солоної води: чим більше її п'єш, тим сильніша спрага. Це ж стосується і слави" (Артур Шопенгауер).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Гофус – допомагає знайти та залучити кохання.

Магія та містика дня: можна – зрозуміло, за допомогою фахівця – знімати пороблення, зроблене на житло, бізнес та талан у справах.

Табу дня: не варто спілкуватися з колегами навіть телефоном чи в месенджерах – надто велика ймовірність конфліктів.

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