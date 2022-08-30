Астрологический прогноз на 30 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день борьбы добра со злом, когда каждый должен выбрать, на чьей стороне – света или сумрака – он находится. Человек может понять, насколько честны его помыслы и порядочны намерения, что для многих – с большой долей вероятности – станет приятным или, наоборот, неприятным, открытием.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, изумрудный.
Счастливые камни дня: амазонит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся сегодня, может быстро перейти в хроническую стадию, поэтому с лечением нельзя медлить ни минуты.
Сны дня: к снам нынешней ночи необходимо отнестись с максимальным вниманием – в них может содержаться важная информация, которая поможет вам сориентироваться в запутанной жизненной ситуации.
Афоризм дня: "Богатство подобно соленой воде: чем больше ее пьешь, тем сильнее жажда. Это же касается и славы" (Артур Шопенгауэр).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Ангел-хранитель дня: Гофус – помогает найти и привлечь любовь.
Магия и мистика дня: можно – разумеется, при помощи специалиста – снимать порчу, сделанную на жилье, бизнес и удачу в делах.
Табу дня: не стоит общаться с коллегами даже по телефону или в мессенджерах – слишком велика вероятность конфликтов.
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