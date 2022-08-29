Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем всем недовольны

День, когда человека преследует недовольство самим собой, своими профессиональными достижениями и личной жизнью.

На самом деле такое ощущение не будет иметь ничего общего с реальностью, оно – не более чем влияние лунной энергетики, которая уже завтра сменит свой знак с минуса на плюс, подарив понимание, что жизнь налаживается. Решительных шагов в профессиональном плане лучше не делать – желательно сосредоточиться на рутинной и монотонной деятельности.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 августа для Овнов

Непростую энергетику дня можно будет преодолеть, занявшись физическим трудом – например, провести генеральную уборку в доме или заняться сезонными садово-огородными работами.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 августа для Тельцов

В этот день необходимо – если, конечно, выдастся такая возможность – отказаться от общения по телефону и в мессенджерах социальных сетей: ничего, кроме моральной усталости, это вам не принесет.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 августа для Близнецов

Заметив, что собеседник, кем бы он ни был, проявляет признаки агрессии, немедленно сворачивайте разговор, в противном случае можно будет испортить отношения с ним – вплоть до вражды.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 августа для Раков

Хороший день для того, чтобы проявить инициативу, – начальство обязательно оценит ее по достоинству сначала морально, а потом и материально: хорошая премия вам точно не повредит.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 августа для Львов

Очень удачный в финансовом отношении день, когда вероятны неожиданные, а потому особенно приятные выплаты – от начисления заслуженного гонорара до возвращения старого долга.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 августа для Дев

От финансовых операций, даже если это всего лишь пополнение счета мобильного телефона, лучше отказаться: малейшая неточность или опечатка может привести к материальным потерям.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 августа для Весов

С неуверенностью в своих силах, которая может накрыть вас в это время, необходимо бороться всеми возможными силами – низкая самооценка может навредить как в профессии, так и в личной жизни.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 августа для Скорпионов

Не стоит подпитывать своей энергетикой токсичных людей, которые могут провоцировать вас на неадекватные реакции, лучше отнестись к их выходкам спокойно – так направленная против вас злоба вернется обратно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 августа для Стрельцов

Приступая к работе, о которой давно мечтали, действуйте смело – верьте в себя, и тогда вы обязательно справитесь даже с самым сложным профессиональным заданием.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 августа для Козерогов

День хорош для общения на всех уровнях, за исключением романтических свиданий: раздражение, накопленное за предыдущее время, может стать причиной серьезной ссоры с любимым человеком.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 августа для Водолеев

Рекомендуется отказаться от общения с людьми, которых давно не видели – кроме негатива, от которого вы пытались избавиться в течение долгих лет, оно ничего больше вам не принесет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 августа для Рыб

Не стоит делиться своими идеями с окружающими – даже с теми, кто, на ваш взгляд, достоин всяческого доверия: возможно, они не смогут устоять перед соблазном и воплотят их в жизнь вместо вас.

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