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У Херсоні та Новій Каховці чути вибухи

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У Херсоні та Новій Каховці чути вибухи

Фото: Getty Images

Очевидці стверджують, що вибухи - дуже гучні.

У ніч на 29 серпня 2022 у соцмережах тимчасово окупованих Херсона та Нової Каховки з'явилася інформація про гучні вибухи.

За попередньою інформацією, у Херсоні знищена військова частина. Наразі немає підтвердження цієї інформації. Очікуємо на офіційні повідомлення.

Пізніше в Херсоні та області була оголошена повітряна тривога. 

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у Луганській області окупанти підготували методичку для вчителів на 1 вересня.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1474
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