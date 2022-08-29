У Херсоні та Новій Каховці чути вибухи

Очевидці стверджують, що вибухи - дуже гучні.

У ніч на 29 серпня 2022 у соцмережах тимчасово окупованих Херсона та Нової Каховки з'явилася інформація про гучні вибухи.

За попередньою інформацією, у Херсоні знищена військова частина. Наразі немає підтвердження цієї інформації. Очікуємо на офіційні повідомлення.

Пізніше в Херсоні та області була оголошена повітряна тривога.

Інформація уточнюється.

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Нагадаємо, у Луганській області окупанти підготували методичку для вчителів на 1 вересня.

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