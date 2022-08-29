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В Херсоне и Новой Каховке слышны взрывы

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В Херсоне и Новой Каховке слышны взрывы

Фото: Getty Images

Очевидцы утверждают, что взрывы – очень громкие.

В ночь на 29 августа 2022 года в соцсетях временно оккупированных Херсона и Новой Каховки появилась информация о громких взрывах.

По предварительной информации, в Херсоне уничтожена военная часть. Пока нет подтверждения этой информации. Ожидаем официальных сообщений.

Позже в Херсоне и области была объявлена воздушная тревога.

Информация уточняется.

Напомним, в Луганской области кафиры подготовили методичку для учителей на 1 сентября.

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