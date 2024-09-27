У Полтаві чоловік підпалив себе у приміщенні ОВА

У п’ятницю, 27 вересня, 71-річний чоловік, перебуваючи у приміщенні Полтавської обласної військової адміністрації, облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

“Поліцейські, які забезпечували охорону приміщення ПОВА, загасили полум'я на його одязі та викликали швидку. Чоловіка з опіками госпіталізували”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють мотиви вчинку та обставини події.

Місцеве видання “Полтавщина” уточнило, що постраждалий чоловік має статус ВПО та проживає у модульному містечку в Полтаві.

“У нього був нестійкий психологічний стан, що виявилося у його неодноразових скаргах стосовно керівника обласної поліції Євгена Рогачова, який нібито краде у нього помідори та переслідує”, — повідомляє видання.

За інформацією ЗМІ, переселенець приїхав до Полтави з Маріуполя, раніше сусіди звертали увагу на його неврівноваженість та неадекватність поведінки.

Нагадаємо, раніше у Фастівському районі на Київщині чоловік під час конфлікту облив співмешканку бензином та підпалив, внаслідок чого вона загинула на місці.

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