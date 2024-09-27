В Полтаве мужчина поджег себя в помещении ОВА

Правоохранители устанавливают мотивы поступка и обстоятельства происшествия.
В пятницу, 27 сентября, 71-летний мужчина, находясь в помещении Полтавской областной военной администрации, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
Об этом сообщили в полиции Полтавской области.
“Полицейские, которые обеспечивали охрану помещения ПОВА, потушили пламя на его одежде и вызвали скорую. Мужчину с ожогами госпитализировали”, — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают мотивы поступка и обстоятельства происшествия.
Местное издание "Полтавщина" уточнило, что пострадавший мужчина имеет статус ВПЛ и проживает в модульном городке в Полтаве.
"У него было неустойчивое психологическое состояние, которое сказывалось в его неоднократных жалобах в отношении руководителя областной полиции Евгения Рогачева, который якобы ворует у него помидоры и преследует", — сообщает издание.
По информации СМИ, переселенец приехал в Полтаву из Мариуполя, раньше соседи обращали внимание на его неуравновешенность и неадекватность поведения.
Напомним, ранее в Фастовском районе Киевской области мужчина во время конфликта облил сожительницу бензином и поджег, в результате чего она погибла на месте.
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