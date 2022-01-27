У Слов'янську чоловік отримав постріл у спину через вікно

У Слов'янську чоловік отримав постріл у спину через вікно

Стрільцем виявився знайомий потерпілого, у якого з ним стався конфлікт.

У Слов'янську Донецької області у місцевого жителя поцілили зі зброї через вікно. Стрільця затримали.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Донецької області.

До поліції Слов’янська надійшло повідомлення про отримання місцевим мешканцем тілесних ушкоджень у своєму будинку. Правоохоронці з’ясували, що чоловіка було поранено зненацька. Невідомі стріляли з вулиці через вікно, куля потрапила у спину потерпілого.

Сам чоловік поліції розповів, що до цього може бути причетний його знайомий, з яким у нього до цього стався конфлікт.

Чоловіки зустрілися ввечері у будинку потерпілого. Там між ними сталася сварка, гість пішов, але недалеко. Він дістав з авто зброю і вистрілив через вікно у опонента.

Особу підозрюваного було встановлено. Ним виявився 35-річний мешканець селища Райгородок. Його було викрито за місцем мешкання за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

"Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили знаряддя злочину – рушницю, та набої. Речові докази направлено на експертизу. Фігуранту інкримінують ч.1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.4 ст.296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) ККУ. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, що у лікарнях Дніпра перебувають п'ятеро постраждалих під час стрілянини, яку влаштував нацгвардієць Артем Рябчук.

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