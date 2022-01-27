Всі у тяжкому стані: що відомо про постраждалих від стрілянини у Дніпрі (відео)

Всі у тяжкому стані: що відомо про постраждалих від стрілянини у Дніпрі (відео)

У результаті стрілянини 5 осіб загинули.

Чотирьох постраждалих від стрілянини на заводі "Південмаш" у Дніпрі госпіталізували в обласну лікарню імені Мечникова. Усі вони - у тяжкому стані.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Ольга Павловська з місця події.

Наразі постраждалих, а саме трьох чоловіків та одну жінку, оперують лікарі.

Нагадаємо, що 27 січня о 03:40 військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, під час видавання зброї з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ. Після чого зі зброєю втік.

У результаті стрілянини 5 осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.

Мотиви скоєного злочину поки невідомі. Хлопець був несудимий, неодружений. Свого часу закінчив аграрно-технічний коледж і до служби деякий час працював комірником.

Стрільця затримали із зброєю на виїзді із Дніпра - у Підгородному.

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