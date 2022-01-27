Кривава стрілянина у Дніпрі: стрілець після вбивства товаришів по службі ловив попутку (відео)

Внаслідок події загинуло щонайменше п'ять людей.
Солдат строковик Артемія Рябчук, який вночі 27 січня розстріляв товаришів по службі на території “Південмашу”, після того, що сталося, ловив попутку.
Відповідне відео згодом з'явилося у соціальних мережах.
На ролику видно, як дорогою біжить чоловік з автоматом у руках. У цей момент у його бік рухався автомобіль. Солдат підняв руку з проханням зупинити транспортний засіб, після чого, мабуть, сів до автомобіля. На цьому відео обривається.
У соцмережах також пишуть, що на службу строковика раніше не було нарікань. Рябчук характеризувався позитивно та проходив бесіди з психологом.
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