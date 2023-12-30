Удар росіян по Одесі: що відомо про стан постраждалих

Травмовано двох малолітніх дітей.
Внаслідок російської атаки по Одесі 29 грудня постраждали 32 людини. Жертвами ударів російської армії стали четверо мирних мешканців.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Нині в медичних закладах міста на лікуванні лишаються 12 людей. З них - двоє дітей (6 та 8 років), їхньому життю нічого не загрожує. Двоє поранених поки у важкому стані", - повідомив очільник ОВА.
За його словами, інші потерпілі продовжують лікуватися амбулаторно. Серед них і вагітна жінка.
Ракетний удар по Одесі
Зранку 29 грудня після нічної атаки дронів РФ вдарила ракетами по будинках в Одесі. В місті та області під час тривоги сталися вибухи.
Одна ракета влучила у багатоповерхівку. На кількох поверхах виникла пожежа. У будівлі повністю вигорів 5-й поверх та ще кілька поверхів постраждало. Загинуло троє людей.
Ще одна ракета влетіла у старий триповерховий будинок. Тут теж під завалами виявили загиблу. Сусідню багатоповерхівку врятував земляний насип. Школа сильно пошкоджена.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибухи в Одесі! Уламки "Шахеда" - в 16-поверхівку! Загиблі та поранені люди!
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