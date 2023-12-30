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Валентина Хамайко розплакалася, говорячи про смерть свого пасинка на війні

Валентина Хамайко розплакалася, говорячи про смерть свого пасинка на війні

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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787
Час на прочитання
2 хв
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Валентина Хамайко розплакалася, говорячи про смерть свого пасинка на війні

Валентина Хамайко

21-річний хлопець загинув під час виконання бойового завдання.

Ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко, яка раніше заявила про бажання воювати на фронті, не стримала сліз, говорячи про смерть свого пасинка на війні - сина її чоловіка Андрія Оністрата від першого шлюбу.

21-річний Остап загинув на фронті влітку цього року під час виконання бойового завдання. Чоловік ведучої, бізнесмен Андрій Оністрат разом з сином Остапом служили у сухопутних військах. Ця трагічна подія перевернула життя родини на до та після.

Чоловік Валентини Хамайко та його син Остап / ©
Чоловік Валентини Хамайко та його син Остап

Коментуючи смерть Остапа, Хамайко розплакалася:

"Для нашої сім'ї все одно це боляче. Ми це не пережили. І напевно, це буде не так швидко, як нам хотілося б", - сказала Хамайко у програмі "Неймовірна правда про зірок".

Валентина Хамайко не стримала сліз, говорячи про смерть пасинка / ©
Валентина Хамайко не стримала сліз, говорячи про смерть пасинка

Було непросто ведучій, й поки її чоловік ніс службу на фронті. Адже вона самотужки виховувала чотирьох дітей. Та тепер коханий буде не так далеко:

"Зараз я змінив місце дислокації. Фізично буду базуватися у Києві. 1,5 року я фізично не був удома. Все, чесно кажучи, важко", - зізнався Андрій Оністрат.

Валентина Хамайко з чоловіком / ©
Валентина Хамайко з чоловіком
Валентина Хамайко з дітьми / © пресслужба каналу
Валентина Хамайко з дітьми / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Своєю чергою Валентина Хамайко додала, що їм з чоловіком доводиться по-новому вибудовувати спілкування і між собою, і з дітьми. Але вони були готові до цього, тому поступово відбувається тотальна адаптація до зміненого нового життя.

Нагадаємо, що 2 червня під час виконання бойового завдання на війні загинув 21-річний син українського банкіра та бізнесмена Андрія Оністрата Остап. Оністрат – чоловік ведучої Валентини Хамайко. Остап його старший син від попереднього шлюбу. Хлопець рік захищав Україну на фронті у лавах ЗСУ, а за місяць йому мало виповнитися 22 роки.

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Дата публікації
Перегляди
787
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