Валентина Хамайко расплакалась, говоря о смерти своего пасынка на войне

Ведущая "1+1 Украина" Валентина Хамайко, ранее заявившая о желании воевать на фронте, не сдержала слез, говоря о смерти своего пасынка на войне – сына ее мужа Андрея Онистрата от первого брака.

21-летний Остап погиб на фронте летом этого года во время выполнения боевого задания. Муж ведущей, бизнесмен Андрей Онистрат вместе с сыном Остапом служили в сухопутных войсках. Это трагическое событие перевернуло жизнь семьи на до и после.

Муж Валентины Хамайко и его сын Остап

Комментируя смерть Остапа, Хамайко расплакалась:

"Для нашей семьи все равно это больно. Мы это не пережили. И, наверное, это будет не так быстро, как нам хотелось бы", – сказала Хамайко в программе "Невероятная правда о звездах".

Валентина Хамайко не сдержала слез, говоря о смерти пасынка

Было не просто ведущей, и пока ее муж нес службу на фронте. Ведь она самостоятельно воспитывала четырех детей. Но теперь возлюбленный будет не так далеко:

"Сейчас я сменил место дислокации. Физически буду базироваться в Киеве. 1,5 года я физически не был дома. Все, честно говоря, тяжело", – признался Андрей Онистрат.

Валентина Хамайко с мужем

Валентина Хамайко с детьми / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В свою очередь Валентина Хамайко добавила, что им с мужем приходится по-новому выстраивать общение и между собой, и с детьми. Но они были готовы к этому, поэтому постепенно происходит тотальная адаптация к изменившейся новой жизни.

Напомним, что 2 июня во время выполнения боевой задачи на войне погиб 21-летний сын украинского банкира и бизнесмена Андрея Онистрата Остап. Онистрат – муж ведущей Валентины Хамайко. Остап его старший сын от предыдущего брака. Парень год защищал Украину на фронте в рядах ВСУ, а через месяц ему должно было исполниться 22 года.

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