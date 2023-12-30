Валентина Хамайко расплакалась, говоря о смерти своего пасынка на войне

21-летний парень погиб во время выполнения боевого задания.
Ведущая "1+1 Украина" Валентина Хамайко, ранее заявившая о желании воевать на фронте, не сдержала слез, говоря о смерти своего пасынка на войне – сына ее мужа Андрея Онистрата от первого брака.
21-летний Остап погиб на фронте летом этого года во время выполнения боевого задания. Муж ведущей, бизнесмен Андрей Онистрат вместе с сыном Остапом служили в сухопутных войсках. Это трагическое событие перевернуло жизнь семьи на до и после.
Комментируя смерть Остапа, Хамайко расплакалась:
"Для нашей семьи все равно это больно. Мы это не пережили. И, наверное, это будет не так быстро, как нам хотелось бы", – сказала Хамайко в программе "Невероятная правда о звездах".
Было не просто ведущей, и пока ее муж нес службу на фронте. Ведь она самостоятельно воспитывала четырех детей. Но теперь возлюбленный будет не так далеко:
"Сейчас я сменил место дислокации. Физически буду базироваться в Киеве. 1,5 года я физически не был дома. Все, честно говоря, тяжело", – признался Андрей Онистрат.
В свою очередь Валентина Хамайко добавила, что им с мужем приходится по-новому выстраивать общение и между собой, и с детьми. Но они были готовы к этому, поэтому постепенно происходит тотальная адаптация к изменившейся новой жизни.
Напомним, что 2 июня во время выполнения боевой задачи на войне погиб 21-летний сын украинского банкира и бизнесмена Андрея Онистрата Остап. Онистрат – муж ведущей Валентины Хамайко. Остап его старший сын от предыдущего брака. Парень год защищал Украину на фронте в рядах ВСУ, а через месяц ему должно было исполниться 22 года.
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